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Видео эпизода из ПФЛ с броском мяча в лицо набрало большее 5 миллионов просмотров

11:55

На 27-й минуте матче ПФЛ «КАМАЗ» — «Челябинск» (3:1) произошел необычный эпизод.

Футболист челябинской команды Илья Сальников, когда вводил мяч из-за боковой, бросил его в лицо игрока Романа Янушковского, который стоял рядом и мешал.

За это Сальников получил прямую красную карточку.

Видео эпизода, опубликованное в Instagram-аккаунт «433» (35миллионов подписчиков) набрало более 5 миллионов просмотров. Ролик стал вирусным. Его даже прокомментировали другие футболисты, среди которых защитник «Сельты» и сборной Колумбии Джейсон Мурильо.

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