«Олимп-Долгопрудный» с минимальным счетом победил «Торпедо» из Владимира

Лидер чемпионата Олимп- ПФЛ в группе «Запад» «Олимп-Долгопрудный» одержал очередную победу. В 18-м туре команда с минимальным счетом на своем поле победила «Торпедо» из Владимира.

Олимп — ПФЛ. Группа 2 («Запад»)

18-й тур

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Торпедо Вл» (Владимир) — 1:0 (0:0)

6 апреля. Долгопрудный. Стадион «Салют».

«Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 0:0

6 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Динамо-2» (Москва) — 0:3 (0:1)

6 апреля. Великие Луки. Стадион «Экспресс».

«Муром» — «Чита» — 2:1 (1:1)

6 апреля. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Коломна» — 1:0 (0:0)

6 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

«Смоленск» — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0)

6 апреля. Смоленск. Стадион «Арена СГАФКСТ».

«Тверь» — «Родина» (Москва) — 1:0 (0:0)

6 апреля. Тверь. Стадион «Юность».