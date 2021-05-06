Владислав Радимов дисквалифицирован на пять матчей за поведение в матче с «Тверью»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов получил дисквалификацию на пять матчей за оскорбительное поведение в матче 22-го тура Олимп-ПФЛ против «Твери» (1:0), сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. «Тверь» проведет ближайший матч на нейтральном поле в другом городе за необеспечение безопасности.

«За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, за заход в судейскую и за неисполнение спортивных санкций в виде удаления главный тренер «Зенита-2» Радимов дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. — За необеспечение безопасности на стадион ФК «Тверь» оштрафован на 50 тысяч рублей.

Мы обязали провести ФК «Тверь» провести ближайший домашний матч на нейтральном поле в другом городе. За нарушение санитарного регламента ФК «Тверь» оштрафован на 100 тысяч рублей. За использование пиротехнических изделий «Зенит-2» оштрафован на 4 тысячи рублей.

За вход в судейскую спортивный директор ФК «Тверь» Панфилов оштрафован на 50 тысяч рублей. За отказ сотрудничать с КДК Панфилов оштрафован на 30 тысяч рублей. В отношении президента ФК «Тверь» Аджоева КДК принял решение обратиться в комитет по этике с просьбой расценить его действия".

(Владимир Пушкарев)