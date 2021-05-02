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«Алания» и «Оренбург», скорее всего, не пройдут лицензирование для РПЛ

16:33
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По информации «СЭ», претендующие на выход в РПЛ «Алания» (4-е место в ФНЛ) и «Оренбург» (2-е) с 90-процентной вероятностью не пройдут лицензирование.

По регламенту чемпионата России клуб должен принимать соперников на территории своего субъекта федерации, но стадионы в Владикавказе и Оренбурге не отвечают требованиям премьер-лиги. Исключения возможны по решению бюро исполкома РФС, однако в случае с этими двумя клубами оно, скорее всего, сделано не будет.

В воскресенье, 2 мая, Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Алания» ведет переговоры со стадионом «Динамо» и в случае выхода в РПЛ намерена проводить свои домашние матчи в Москве.

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