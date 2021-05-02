«Алания» и «Оренбург», скорее всего, не пройдут лицензирование для РПЛ
По информации «СЭ», претендующие на выход в РПЛ «Алания» (4-е место в ФНЛ) и «Оренбург» (2-е) с 90-процентной вероятностью не пройдут лицензирование.
По регламенту чемпионата России клуб должен принимать соперников на территории своего субъекта федерации, но стадионы в Владикавказе и Оренбурге не отвечают требованиям премьер-лиги. Исключения возможны по решению бюро исполкома РФС, однако в случае с этими двумя клубами оно, скорее всего, сделано не будет.
В воскресенье, 2 мая, Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Алания» ведет переговоры со стадионом «Динамо» и в случае выхода в РПЛ намерена проводить свои домашние матчи в Москве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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