«Олимп-Долгопрудный», «Родина» и «Тверь» обыграли своих соперников в матчах 23-го тура ПФЛ. Во встречах «Звезда СПб» — «Локомотив-Казанка» (0:0) и «Зенит-2» — «Муром» (0:0) победитель не был выявлен.

Олимп — ПФЛ. Группа 2 («Запад»)

23-й тур

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:1)

6 мая. Долгопрудный. Стадион «Салют».

«Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 0:0

6 мая. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Муром» — 0:0

6 мая. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Родина» (Москва) — 0:3 (0:1)

6 мая. Орехово-Зуево. Стадион «Торпедо».

«Тверь» — «Динамо-2» (Москва) — 2:1 (0:0)

6 мая. Тверь. Стадион «Юность».