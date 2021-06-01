Вадим Евсеев, который 1 июня занял пост главного тренера «Шинника», объяснил, почему решил продолжить карьеру в ярославском клубе.

«С сегодняшнего дня я главный тренер «Шинника». Знаю, что у многих есть вопросы: зачем Евсееву идти в ПФЛ? Отвечаю: я не считаю, что «Шинник» — это клуб ПФЛ. Или точнее, клуб ПФЛ больше чем на один сезон.

Это клуб с большими традициями, который представляет огромный регион. Клуб из великого русского города. Клуб, который играл в премьер-лиге, в еврокубках. Болельщики «Шинника» хорошо помнят это. Я увидел большую заинтересованность у первых лиц области и клуба в том, чтобы «Шинник» жил и развивался. Вылет в ПФЛ — это трагедия, уверен, больше она не повторится.

Приступаю к работе не один, тренерский штаб «Шинника» будет усилен теми людьми, в которых совершенно уверен.

И если говорить об усилении, то это не только тренеры, но и игроки. Стоит задача собрать команду, способную с первых же матчей подтвердить, что она способна на многое. В том числе способна завоевать доверие и симпатию болельщиков. Работа уже началась. Спасибо за добрые слова и пожелания", — написал Евсеев в Instagram.

По данным «СЭ», Евсеев заключил соглашение с ярославским клубом до лета 2023 года. По итогам прошлого сезона «Шинник» вылетел из ФНЛ в ПФЛ.

45-летний Евсеев ранее работал в «Уфе» с марта 2019-го по октябрь 2020 года.