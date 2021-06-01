Евсеев рассказал, почему решил возглавить «Шинник»

Российский специалист Вадим Евсеев рассказал «СЭ» подробности своего назначения на пост главного тренера ярославского «Шинника».

«На меня вышло руководство «Шинника», поэтому я и возглавил клуб. У команды есть цель — занять позиции, которые были ранее. О финансировании я ничего не могу сказать. С этим вопросом необходимо обращаться к руководству. Укрепление состава? Разумеется, мы намерены создать боеспособный коллектив, который будет соответствовать выполнению задач руководства. Я рад присоединиться «Шиннику», ведь это команда с историей. Да, у меня были другие варианты продолжения карьеры, но озвучивать их — это некорректно», — сказал Евсеев «СЭ».

По данным «СЭ», Евсеев заключил соглашение с ярославским клубом до лета 2023 года.

45-летний специалист работал в «Уфе» с марта 2019-го по октябрь 2020 года. Ранее он также возглавлял «Амкар» и «СКА-Хабаровск».

(Владислав Флегонтов, Артем Бухаев)