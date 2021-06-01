Евсеев подписал с «Шинником» контракт на два года
12:44
По данным «СЭ», бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заключил с «Шинником» контракт до лета 2023 года.
Евсеев сменит на посту главного тренера Юрия Газзаева, под руководством которого команда заняла в ФНЛ последнее 22-е место. С сезона 2021/2022 «Шинник» будет выступать в Профессиональной Футбольной Лиге.
45-летний Евсеев работал в «Уфе» с марта 2019-го по октябрь 2020 года. Ранее он также возглавлял «Амкар» и «СКА-Хабаровск».
(Константин Алексеев)
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