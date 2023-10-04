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В «Велесе» объяснили решение расстаться с Бушмановым: «Поражение от «Уфы» стало решающим»

Шиленков прокомментировал решение «Велеса» расстаться с главным тренером Бушмановым
Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал «СЭ» решение клуба расстаться с главным тренером Евгением Бушмановым.

«Данное решение связано с результатами. Можно сказать, что поражение от «Уфы» стало решающим. Пока ведем переговоры по новому главному тренеру, у нас не было плана «Б». Будут ли рассматриваться зарубежные специалисты? Клотета не берем (смеется). У нас нет легионеров, поэтому неизвестно, на каком уровне была бы коммуникация между тренером и футболистами. Данный эксперимент был бы интересен, но у меня нет кандидатов, которых можно позвать к нам. Лучше взять молодого российского тренера, чем молодого испанца или немца. Надеюсь, что имя нового главного тренера мы узнаем до игры с «Костромой», — сказал Шиленков «СЭ».

Бушманов возглавил «Велес» в июля 2023 года. Под его руководством клуб из Москвы за 12 туров занимает девятое место во Второй лиге Дивизион А (Фаза 1), набрав 13 очков.

Евгений Бушманов
Футбол
ФК Велес
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