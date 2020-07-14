Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» дал оценку поступку бокового судьи Сергея Тумасова, ударившего в лицо капитана «Сахалинца» Гоги Шонию после товарищеского матча с махачкалинским «Легионом» и вспомнил аналогичный случай, произошедший с прославленным игроком сборной СССР Ревазом Дзодзуашвили.

— Боковой арбитр утверждает, что игрок всю игру его провоцировал и оскорблял, а стычка произошла после финального свистка. Его это оправдывает?

— Конечно же, такое недопустимо, ведь у судьи другие задачи. Этого человека и близко нельзя подпускать к судейской работе. Если он еще и в телефоне сидел — это какое-то ноу-хау.

— В вашей практике такое случалось?

— Помню на моем первом судейском сборе в Сочи я встретил Реваза Дзодзуашвили — классный защитник, единственный, кто смог сдержать Джорджа Беста, а после окончания карьеры решил стать арбитром. Мы вместе бегали кроссы и сдружились. Потом узнал, что он перестал судить. Оказалось, что в одном из матчей чемпионата Грузии он решил дать командам поиграть и не свистнул спорный момент. Один из футболистов возмутился и послал его далеко и надолго, а на Кавказе это совсем не принято. Реваз занимался боксом и сразу задвинул игроку, бросил свисток и сказал: «Судите сами!» Больше он к свистку не подходил. Естественно, тот случай поставил крест на его судейской карьере. (Евгений Белоусов)