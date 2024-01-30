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Сегодня, 09:30

Сычев назначен президентом «Иртыша»

Руслан Минаев
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Дмитрий Сычев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев назначен на должность президента «Иртыша», сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник.

«Дмитрий Сычев по праву считается самым успешным омским футболистом в новейшей истории. Работа в «Иртыше» — это новый вызов, с которым, мы уверены, Дмитрий Сычев обязательно справится!» — говорится в заявлении клуба в Telegram-канале.

«Иртыш» выступает во втором дивизионе. По итогам сезона омский клуб набрал 23 очка и завершил чемпионат на 8-м месте.

Сычев является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На протяжении своей карьеры он выступал за «Локомотив», с которым стал чемпионом России, «Спартак», «Олимпик», «Волгу», «Пюник» и другие команды.

Дмитрий Сычев
ФК Иртыш
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