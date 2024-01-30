Сычев: «Для меня священный долг — вернуть то, что дал мне омский футбол»

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев прокомментировал свое назначение на должность в клубе.

«Для меня, как омича, назначение на эту должность — большая ответственность, потому что я здесь вырос, и мой священный долг — вернуть то, что дал мне омский футбол.

Наша совместная задача — вернуть славные традиции омского футбола и выстроить процесс. К сожалению, сейчас «Иртыш» находится не на том месте, на котором должен быть. Работы предстоит непочатый край», — цитирует Сычева ТАСС.

«Иртыш» выступает во втором дивизионе. По итогам сезона омский клуб набрал 23 очка и завершил чемпионат на 8-м месте.

Сычев является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На протяжении своей карьеры он выступал за «Локомотив», с которым стал чемпионом России, «Спартак», «Олимпик», «Волгу», «Пюник» и другие команды.