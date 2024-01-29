Экс-игрок ЦСКА Евсиков прокомментировал назначение в «Торпедо-Владимир»

Чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, воспитанник владимирского футбола Денис Евсиков прокомментировал для «СЭ» назначение на пост главного тренера команды «Торпедо-Владимир».

«Любая новая команда для тренера — это всегда много положительных эмоций и амбициозных планов по ее построению и решению задач. Причем планы не просто по построению команды, а созданию боеспособного коллектива, который будет не только радовать своей интересной игрой, но и выполнять поставленные руководством задачи. Ну а когда команда из твоего родного города, то это дополнительная мотивация и ответственность перед родными болельщиками», — сказал Евсиков «СЭ».

В прошлом сезоне специалист работал в команде «Уралец». Евсиков за ЦСКА сыграл 100 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи.