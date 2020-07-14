Судья, ударивший игрока «Сахалинца»: «Он весь матч нарывался, провоцировал и оскорблял»

Помощник судьи матча между московским «Сахалинцем» и махачкалинским «Легионом» Сергей Тумасов в беседе с «СЭ» объяснил, почему после встречи ударил в лицо капитана блогерской команды Гоги Шонию. Видео инцидента — здесь.

— К этой ситуации привело неадекватное повеление игрока «Сахалинца», — заявил он «СЭ». — У них звездная команда блогеров, они все делают для пиара, пытаются проявить себя. Шония с самого начала игры нарывался и провоцировал меня, оскорблял. А сама стычка произошла уже после финального свистка.

Встреча «Сахалинец» — «Легион» прошла в понедельник вечером и завершилась со счетом 1:1. «Сахалинец» был создан в этом году. Первый матч в истории команда провела 7 июля. Создал клуб известный блогер Михаил Литвин. (Севастиан Терлецкий)