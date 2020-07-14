Арбитр ударил игрока во время матча команд ПФЛ. Видео

Московский «Сахалинец» сыграл вничью с «Легионом» из Махачкалы в товарищеском матче (1:1). Во время встречи произошел скандальный инцидент. Помощник главного арбитра ударил игрока московской команды, что породило конфликт.

Создатель «Сахалинца» Михаил Литвин опубликовал видео инцидента в историях Instagram, пообещав рассказать подробности в ближайшее время. Также в историх на странице команды появилось видео, на котором запечатлено как арбитр встречи во время матча пользуется своим телефоном.