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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Арбитр ударил игрока во время матча команд ПФЛ. Видео

01:12
Инцидент во время матча «Сахалинец» — «Легион». Фото Instagra,m
Инцидент во время матча «Сахалинец» — «Легион». Фото Instagra,m

Московский «Сахалинец» сыграл вничью с «Легионом» из Махачкалы в товарищеском матче (1:1). Во время встречи произошел скандальный инцидент. Помощник главного арбитра ударил игрока московской команды, что породило конфликт.

Создатель «Сахалинца» Михаил Литвин опубликовал видео инцидента в историях Instagram, пообещав рассказать подробности в ближайшее время. Также в историх на странице команды появилось видео, на котором запечатлено как арбитр встречи во время матча пользуется своим телефоном.

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