Спортивный директор "Черноморца" подтвердил, что "Урожай" финансово стимулировал команду в матче с "Чайкой"

Спортивный директор новороссийского "Черноморца" Владимир Бут прокомментировал информацию о, вероятно, договорном характере встречи 27-го тура второго дивизиона с "Чайкой" (1:3).

Ранее на это намекнул генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко, а агент защитника "Рубина" Ибрагима Цаллагова Джамал Акаев напрямую написал, что игра не носила спортивного характера.

– Я как спортивный директор уверяю, что никаких договорных отношений не было, – сказал Бут. – У меня отличные отношения с Андреем Чайкой. Мы еще в юношеских командах пересекались в сборной России, я близко с ним дружу, но эта дружба имеет исключительно спортивный характер. Когда мы в Новороссийске в первом круге сыграли 1:1, он после матча мне даже руку не пожал – сразу сел в машину и уехал, хотя мы обнимаемся при каждой встрече.

– Основная версия такая: "Урожай" финансово мотивировал "Черноморец", а в перерыве "Чайка" это предложение перекупила. Что из этого может быть правдой?

– Я знаю, что нашим игрокам было объявлено о денежном премировании, если мы сыграем вничью или обыграем "Чайку". Но у нас, насколько я знаю, финансовое стимулирование не запрещено. Во время игры я был наверху в VIP-трибуне с Андреем, и что там происходило внизу, я не знаю. Но в то, что "Чайка" перекупила предложение "Урожая" мне мало верится, это какой-то бред. Отыграв больше 13 лет заграницей, лично я в договорняки никогда не играл и играть не собираюсь.

– А за других представителей руководства "Черноморца" можете поручиться?

– Я надеюсь и верю, что этого не было. Первый тайм мы действительно издевались над "Чайкой". Случайность, что мы не забили больше голов. А такие ошибки после перерыва… в футболе они всегда бывают. Все-таки поймите: в команде много возрастных игроков, физических кондиций может не хватить на все 90 минут. Я не слышал указаний главного тренера, но после перерыва команда и правда сильно прижалась к воротам.

"Чайка" с 61 очков лидирует в группе "Юг" Олимп-ПФЛ после 25 игр. "Урожай" с 60 баллами располагается на второй строчке. (Александр Рогулев)