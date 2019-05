Агент Джамал Акаев: "Матч "Чайка" – "Черноморец" не носит спортивного характера"

Агент защитника "Рубина" Ибрагима Цаллагова Джамал Акаев сомневается в честности матча 27-го тура Олимп-ПФЛ Группы "Юг" между "Чайкой" и "Черноморцем" (3:1).

– Для полноты картины тут важно упомянуть , что те же СКА и "Ангушт" на двоих забили 30 мячей в сезоне. "Чайка" – 53. Кроме того , почему вы берете только 4 последних матча "Черноморца"? В трех матчах до этого, они пропустили 7 мячей.

А так, очевидно, что матч не носит спортивного характера. Неестественные движения и странные расположения игроков на поле дают большую пишу для размышления. Может парни в синем вдруг решили проецировать шекспировское "All the world's a stage, And all the men and women merely players" на футбольное поле , и решили, что они не футболисты, а актеры ? Тем самым, объединив в себе худшие качества свойственные двум профессиям.

Поздравляю всех. ФНЛ получает еще одну команду , которая готова на всех фронтах тягаться на равных с мастодонтами, в худших традициях этой лиги. А игру бы не мешало рассмотреть , компетентным структурам, – написал Акаев в Инстаграме под постом генерального директора "Урожая" Дмитрия Градиленко.

"Чайка" с 61 очков лидирует в Группе "ЮГ" ПФЛ после 25 игр. "Урожай" с 60 баллами располагается на второй строчке.

