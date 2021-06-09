Новый главный тренер раменского «Сатурна» Алексей Медведев прокомментировал свое назначение в интервью официальному сайту клуба.

— Кажется, в двух третях пожеланий в ваш адрес звучит фраза «возвращение домой».

— В какой-то степени это действительно так, потому что «Сатурн» давно стал для меня родным клубом. Приходил сюда три раза в качестве игрока. Сначала был дебютный сезон в премьер-лиге, открытие стадиона, колоссальные эмоции. Второй приход — уже в более статусную команду с сильными легионерами, которая боролась за высокие места и остановилась в шаге от еврокубков. Наконец, имела место попытка возрождения профессионального футбола несколько лет назад, и это был мой заключительный сезон в качестве действующего футболиста. Завершал карьеру в Раменском, где для меня давно стали родными стадион и болельщики. Конечно, хотелось бы возвращения на привычный для клуба высокий уровень. И я прекрасно понимаю, что болельщиков на трибуны может привлечь только зрелищная игра.

— Ожидания болельщиков «Сатурна» даже спустя десять лет после расставания с премьер-лигой неизменны. И даже если бюджет, условно, пятый с конца, вы прекрасно понимаете, что уровень ожиданий всегда в призовой зоне.

— Болельщики привыкли к традициям клуба. Им не интересна экономическая ситуация, а нужны результат и качественная игры. И мы приложим все усилия, чтобы футбол «Сатурна» нравился зрителям.

Ранее 44-летний Медведев возглавлял «Зоркий», «Коломну» и «Красный».

Минувший сезон «Сатурн» завершил на четвертом месте в Группе 3 Олимп — ПФЛ.