«Сахалин» на своем поле обыграл «Арсенал-2»

«Сахалин» победил на своем поле «Арсенал-2» в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ 2 — 3:2.

В составе хозяев дублем отличился Евгений Матрахов, еще один гол забил Даниил Большунов. У гостей дубль сделал Эмрах Набатов.

«Сахалин» занимает 9-е место в турнирной таблице группы 3 Олимп-ФНЛ 2 с 13 очками в 13 матчах, «Арсенал-2» идет на 6-й строчке с 17 очками в 14 играх.

Россия. ФНЛ 2. Группа 3 («Центр»)

16-й тур

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Арсенал-2» (Тула) — 3:2 (0:0)

13 октября. Южно-Сахалинск. Стадион «Спартак».