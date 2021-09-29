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Врач «Твери» спас жизнь пассажиру самолета

07:09
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Врач «Твери» Владимир Костюченков спас жизнь пассажиру самолета, у которого случился эпилептический приступ.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», 27 сентября Костюченков после матча против «Читы» (2:0) возвращался из Читы в Москву с командой. Во время перелета у мужчины в передней части самолета случился эпилептический приступ, на что быстро среагировал врач футбольного клуба. В аэропорту пострадавшего передали работникам скорой помощи.

«Тверь» выступает в третьем по силе дивизионе России. Команда после 10 туров с 24 очками занимает первое место в группе 2.

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/2652

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Евгений Козинов все материалы автора

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