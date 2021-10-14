«Зенит-2» дома обыграл «Красаву»

«Зенит-2» выиграл у «Красавы» (1:0) в матче 16-го тура ФНЛ 2. Единственный мяч на 76-й минуте забил Роман Ногтев.

Россия. ФНЛ 2. Группа 2 («Запад»)

16-й тур

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Красава» (Одинцово) — 1:0 (0:0)

Гол: Ногтев, 76

14 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

«Балтика-2» (Калининград) — «Тверь» — 1:2 (1:1)

14 октября. Калининград. Стадион «Трудовые резервы».

«Волна» (Нижегородская область) — «Шинник» (Ярославль) — 1:3 (1:2)

14 октября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

«Динамо-2» (Москва) — «Чертаново» (Москва) — 2:2 (1:2)

14 октября. Москва. Стадион «Янтарь».

«Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — «Кайрат М» (Москва) — 2:0 (1:0)

14 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Химик Дз» (Дзержинск) — 2:1 (0:1)

14 октября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Чита» — 0:1 (0:1)

14 октября. Великие Луки. Стадион «Экспресс».

«Муром» — «Енисей-2» (Красноярск) — 3:0 (2:0)

14 октября. Муром. Стадион им. Виктора Лосева.

«Торпедо Вл» (Владимир) — «Олимп-Долгопрудный-2» (Долгопрудный) — 0:3 (0:2)

14 октября. Владимир. Стадион «Торпедо».