«Рубин Ялта» продлил контракт с главным тренером Грачевым

«Рубин Ялта» сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Алексеем Грачевым. Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года.

54-летний Грачев возглавил «Рубин Ялту» в июле 2022 года. Под его руководством провела 43 матча, в которых одержала 30 побед, завоевала серебряные медали в осеннем чемпионате Крымской премьер-лиги-2022 и вышла в финал Кубка Крыма.

Президент клуба «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников прокомментировал продление контракт с Грачевым.

«В прошлом году, когда мы приглашали Алексея Викторовича возглавить нашу команду мы понимали, что только местный, и такой титулованный и квалифицированный тренер сможет решить все поставленные задачи. С чем Алексей Викторович успешно и справился. И текущий сезон это доказал — в кратчайшие сроки ему удалось не просто собрать новую команду, а создать настоящий коллектив, способный решать самые высокие задачи на совершенно другом уровне! Хочу поблагодарить Алексея Викторовича за проделанную работу, его человеческие качества и профессионализм. И пожелать всем нам побед и новых достижений. Там, где Грачев — там победа!» — сказал Шапошников.