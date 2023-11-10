Источник: Дмитрий Комбаров задолжал налоговой 860 тысяч рублей

У главного тренера «Звезды» Дмитрия Комбарова проблемы с налоговой службой РФ, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, Комбаров задолжал государству 860 тысяч рублей. В ближайшее время его долг планируют передать судебным приставам, а счета заблокировать. У его брата, Кирилла Комбарова, долг перед налоговой составляет 3,5 тысячи рублей.

Дмитрий Комбаров тренирует «Звезду», которая играет во второй лиге, с лета 2022 года.

36-летний футболист завершил игровую карьеру в июле 2021 года. Он выступал за «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».