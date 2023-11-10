Футбол
Вторая Лига
Новости
Группа "Золото" Группа "Серебро" Группа 1.1 Группа 1.2 Группа 2
Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 16:08

Источник: Дмитрий Комбаров задолжал налоговой 860 тысяч рублей

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

У главного тренера «Звезды» Дмитрия Комбарова проблемы с налоговой службой РФ, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, Комбаров задолжал государству 860 тысяч рублей. В ближайшее время его долг планируют передать судебным приставам, а счета заблокировать. У его брата, Кирилла Комбарова, долг перед налоговой составляет 3,5 тысячи рублей.

Дмитрий Комбаров тренирует «Звезду», которая играет во второй лиге, с лета 2022 года.

36-летний футболист завершил игровую карьеру в июле 2021 года. Он выступал за «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».

Источник: https://t.me/offsider/7285
Дмитрий Комбаров
Футбол
1
0
Читайте также
Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ
Решение CAS по делу Валиевой может быть вынесено в 2024 году
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Директор «Чертаново» — о победе в Клубной лиге: «Сложилась хорошая рабочая атмосфера»
Новости
RSS RSS
Все новости