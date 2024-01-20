Футбол
Вторая Лига
Новости
Группа "Золото" Группа "Серебро" Группа 1.1 Группа 1.2 Группа 2
Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 22:44

Рианчо: «Комбаров может стать большим тренером, нужно много работать над собой»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на новость, что Дмитрий Комбаров возглавил «Спартак-2».

«Это хорошо, что вторую команду «Спартака» возглавил бывший игрок, воспитанник красно-белых. Он отлично знает клуб и его традиции, многое сделал там как футболист, а теперь получил возможность расти как тренер. У Комбарова, как и у любого умного игрока, были задатки тренера. Но этого недостаточно, нужно очень много работать над собой. Думаю, Комбаров может стать большим тренером, но для этого нужно много работать», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

36-летний Комбаров выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год и провел 274 матча. По количеству игр в чемпионатах России он занимает второе место в истории клуба: больше в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Комбаров
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
1
1
Читайте также
Дэвид Бекхэм увлекся фермерством и получил подарок от жены
Чемпион мира по прыжкам с шестом Барбер умер в возрасте 29 лет
Немецкие СМИ сообщили о достижении Россией тактического успеха в зоне СВО
Что известно о гибели кота Твикса. Главное
Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
Эксперт заявил об активизации госструктур Франции для отправки наемников в ВСУ
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комбаров: «Очень рад вернуться домой и возглавить возрождающийся «Спартак-2»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости