Комбаров: «Очень рад вернуться домой и возглавить возрождающийся «Спартак-2»

Новый главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров прокомментировал свое назначение в клуб.

«Очень рад здесь оказаться, очень рад вернуться домой и возглавить возрождающийся «Спартак-2». Думаю, нас ждет хорошая и продуктивная работа.

Цели в клубе? «Спартак» — это всегда про результат. Еще не менее важный фактор, возможно, и основной — воспитание молодежи, их перевод в первую команду, чтобы они там играли и прославляли «Спартак», — цитирует Комбарова пресс-служба красно-белых.

36-летний Комбаров выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год и провел 274 матча. По количеству игр в чемпионатах России он занимает второе место в истории клуба: больше в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

После завершения карьеры игрока Комбаров получил тренерскую лицензию УЕФА А, а осенью прошлого года посещал тренировку первой команды красно-белых как слушатель Академии РФС, обучающийся на лицензию Pro. С лета 2022 года Дмитрий возглавлял клуб второй лиги «Звезда» из Санкт-Петербурга.