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Сегодня, 06:25

Президент ялтинского «Рубина» назвал историческим событием выход клуба в следующий этап второй лиги

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Президент «Рубина» (Ялта) Кирилл Шапошников прокомментировал выход клуба во второй этап дивизиона Б второй лиги.

«В первую очередь хочу поздравить Ялту и всю Республику Крым с тем, что крымская команда в первый же сезон пробилась в шестерку лучших клубов дивизиона, сможет бороться за медали первенства и даже за повышение в классе, — цитирует Шапошникова ТАСС. — Для нас это историческое событие, и наш гостеприимный город готов в дальнейшем принимать команды и более высокого уровня».

В субботу ялтинцы сыграли вничью с «Биологом-Новокубанск» (3:3) и обеспечили себе участие во втором этапе дивизиона Б второй лиги.

Источник: ТАСС
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