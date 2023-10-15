Президент ялтинского «Рубина» назвал историческим событием выход клуба в следующий этап второй лиги

Президент «Рубина» (Ялта) Кирилл Шапошников прокомментировал выход клуба во второй этап дивизиона Б второй лиги.

«В первую очередь хочу поздравить Ялту и всю Республику Крым с тем, что крымская команда в первый же сезон пробилась в шестерку лучших клубов дивизиона, сможет бороться за медали первенства и даже за повышение в классе, — цитирует Шапошникова ТАСС. — Для нас это историческое событие, и наш гостеприимный город готов в дальнейшем принимать команды и более высокого уровня».

В субботу ялтинцы сыграли вничью с «Биологом-Новокубанск» (3:3) и обеспечили себе участие во втором этапе дивизиона Б второй лиги.