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ФНЛ-2

26 октября, 12:30

Кутепов заявил, что у него нет мыслей о завершении карьеры: «Хочется поиграть, есть желание двигаться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Илья Кутепов.
Фото ФК «Велес»

Капитан «Велеса» Илья Кутепов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Все шло к тому, что наша история с «Торпедо» закончится, — сказал Кутепов «СЭ». — Не то чтобы переосмыслил [этот этап]. Скажем так, случилась подстройка под новые реалии, жизненные ситуации. Пришлось на что-то взглянуть по-другому. Но в целом придерживаюсь мнения, что все, что ни делается, к лучшему. И период в «Торпедо» тоже был необходим. Я познакомился с людьми, с которыми мы до сих пор на связи, они мне помогают. Были хорошие моменты и в футбольном плане. Не могу назвать период в «Торпедо» провалом, который хочется забыть или вычеркнуть из жизни».

Кутепов также ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Вообще таких мыслей не было. Еще хочется поиграть, есть желание двигаться, люблю это дело. Ожидание нового места работы затянулось, но мы нашли то, что нужно. Надеюсь, еще лет пять в футболе у меня есть. Все будет зависеть от здоровья и нефутбольных, так скажем, факторов», — добавил Кутепов.

Кутепов стал игроком «Велеса» 6 сентября. В этом сезоне он провел 8 матчей и отличился одним голом.

Полностью интервью Ильи Кутепова читайте на сайте «СЭ».

Илья Кутепов
Футбол
ФК Велес
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