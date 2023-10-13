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Сегодня, 15:29

Деньги за билеты на матч «Амкар» — «Авангард» будут перечислены семьям футболистов, пострадавших в ДТП

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пермский «Амкар» сообщил, что перечислит всю выручку с продажи билетов на матч с курским «Авангардом» семьям футболистов, пострадавших в ДТП, сообщает пресс-служба клуба.

Матч 14-го тура второй лиги, дивизина А между этими командами пройдет в субботу, 14 октября, на стадионе «Звезда». Начало — в 15.00 по московскому времени.

В ночь на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург в результате ДТП погиб воспитанник и экс-футболист «Амкар» Евгений Ситников, а Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьезных повреждений.

Россия. Вторая Лига. Дивизион А. Группа "Серебро". 14-й тур
14 окт, 15:00. Звезда (Пермь)
Амкар-Пермь
Авангард К
Источник: https://t.me/fc_amkar_perm/6801
Футбол
ФК Амкар
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