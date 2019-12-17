Президент ПФЛ: «Если бы в лиге было достаточно клубов с хорошей инфраструктурой, то мы бы играли круглый год»

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал инициативу о переходе чемпионата России с системы «осень-весна» на систему «весна-осень».

— Система проведения соревнований по системе «осень-весна» не является причиной расформирования клубов или снятия с соревнований, — подчеркнул Соколов. — Количество клубов-участников не изменилось с момента реформы. Если бы на сегодняшний момент было достаточно команд в ПФЛ с хорошей инфраструктурой, то мы могли бы играть в феврале, ноябре, декабре. Пример вам: хоккей. Там играют круглый год, потому что этот вид ушел под крышу. Если бы футбол располагал такой же инфраструктурой, то без проблем, играли бы круглый год. Если бы у нас везде были такие спортивные стадионы, как «Газпром Арена», на которой задвигается крыша.

— Как в ПФЛ оценивают инициативу перехода на систему «весна-осень»?

— ПФЛ не может самостоятельно куда-то вернуться, потому что находится в системе лиг и должна находиться в рамках ФНЛ и РПЛ. Нет идеальной модели перехода клубов из лиги в лигу при разных календарных условиях. Переход на систему «осень-весна» или «весна-осень» не приводит к ухудшению или улучшению ситуации. К улучшению приводят другие вещи: улучшение инфраструктуры, построение крытых арен. (Иван Торопцев)