Бывший спортивный директор «Ротора» Щербаченко объяснил, почему покинул клуб
В среду, 26 октября, спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко покинул свой пост. При этом главный тренер команды Алексей Стукалов продолжит работу на своей должности.
— Это правда, что вы покинули свой пост? - вопрос Щербаченко.
— Да. Расстался с клубом по соглашению сторон, — ответил Щербаченко.
— Главная причина?
— В какой-то момент я понял, что «Ротор» не играет в тот футбол, который должен показывать. С такой игрой у команды мало шансов стабильно набирать очки и идти в лидерах нашей группы.
— «В какой-то момент» — это когда?
— В середине первого круга. Я пытался внести коррективы, но меня не услышали. В итоге «Ротор» продолжал играть натужно. Если знаете, то на первые матчи к нам приходил губернатор. А потом перестал посещать домашние игры. Честно говоря, я бы на его месте поступил точно так же.
— Вот как?
— Увы, игру «Ротора» смотреть было невозможно... Мне тоже этот футбол был в тягость.
— И все-таки почему именно сейчас вы решили покинуть свой пост? Впереди еще длинная дистанция.
— Все просто. Я как спортивный директор несу ответственность за результат. Я приглашал этого тренера — Алексея Стукалова. Но в последнее время выступил открыто с инициативой, что без смены этого тренера мы не сможем двигаться вперед.
— И?
— Я не услышал поддержки руководства. Поэтому ухожу.
— А Стукалов?
— Он остается.
— Вы же приходили в связке. Как он вам объяснил свое решение?
— Алексей Борисович сказал, что он сможет выправить ситуацию без меня.
Щербаченко работал в «Роторе» с конца июня нынешнего года. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице группы 1 Второй лиги с 27 очками в 14 матчах.