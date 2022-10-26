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Бывший спортивный директор «Ротора» Щербаченко объяснил, почему покинул клуб

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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В среду, 26 октября, спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко покинул свой пост. При этом главный тренер команды Алексей Стукалов продолжит работу на своей должности.

— Это правда, что вы покинули свой пост? - вопрос Щербаченко.

— Да. Расстался с клубом по соглашению сторон, — ответил Щербаченко.

— Главная причина?

— В какой-то момент я понял, что «Ротор» не играет в тот футбол, который должен показывать. С такой игрой у команды мало шансов стабильно набирать очки и идти в лидерах нашей группы.

— «В какой-то момент» — это когда?

— В середине первого круга. Я пытался внести коррективы, но меня не услышали. В итоге «Ротор» продолжал играть натужно. Если знаете, то на первые матчи к нам приходил губернатор. А потом перестал посещать домашние игры. Честно говоря, я бы на его месте поступил точно так же.

— Вот как?

— Увы, игру «Ротора» смотреть было невозможно... Мне тоже этот футбол был в тягость.

— И все-таки почему именно сейчас вы решили покинуть свой пост? Впереди еще длинная дистанция.

— Все просто. Я как спортивный директор несу ответственность за результат. Я приглашал этого тренера — Алексея Стукалова. Но в последнее время выступил открыто с инициативой, что без смены этого тренера мы не сможем двигаться вперед.

— И?

— Я не услышал поддержки руководства. Поэтому ухожу.

— А Стукалов?

— Он остается.

— Вы же приходили в связке. Как он вам объяснил свое решение?

— Алексей Борисович сказал, что он сможет выправить ситуацию без меня.

Щербаченко работал в «Роторе» с конца июня нынешнего года. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице группы 1 Второй лиги с 27 очками в 14 матчах.

Федор Щербаченко. Скандал в «Роторе». Почему спортдиректор ушел, а тренер остался? Выйдет ли команда в первую лигу?

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Футбол
ФК Ротор
Федор Щербаченко
0
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