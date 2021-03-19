«Махачкала» забила 6 голов «Дружбе»
«Махачкала» разгромила «Дружбу» в матче 19-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Юг» (6:0). В другой встрече СКА одолел «Динамо» из Ставрополя — 3:1.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 1 («Юг»)
19-й тур
«Махачкала» — «Дружба» (Майкоп) — 6:0 (1:0)
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:3 (0:1)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/
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