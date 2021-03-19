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«Махачкала» забила 6 голов «Дружбе»

18:33

«Махачкала» разгромила «Дружбу» в матче 19-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Юг» (6:0). В другой встрече СКА одолел «Динамо» из Ставрополя — 3:1.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 1 («Юг»)

19-й тур

«Махачкала» — «Дружба» (Майкоп) — 6:0 (1:0)

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:3 (0:1)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/

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