Рыжиков договорился возглавить клуб ПФЛ

Агент Алексей Сафонов заявил, что вратарь Сергей Рыжиков договорился возглавить один из клубов ПФЛ после завершения карьеры.

«Есть предложение стать главным тренером и есть договоренность с клубом. Сергей завершает карьеру и сразу становится главным тренером? Думаю, так и будет. У нас есть определенная договоренность. Люди попросили не афишировать команду. Начнет со второй лиги, наберется опыта, почувствует кровь. Примерно после 15 апреля можно будет сказать больше», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Также агент рассказал, когда Рыжиков сможет разорвать контракт с «Тамбовом».

«Теоретически он может и сейчас это сделать. Если больше трех месяцев не платят зарплату, это возможно. Почему можно будет сказать больше в апреле? Чемпионат во второй лиге закончится в середине июня. Ему надо будет собрать команду и посмотреть, кто и что из себя представляет», — добавил Сафонов.

9 марта Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова» и заявил, что, вероятнее всего, завершит карьеру футболиста.