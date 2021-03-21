Каряка вошел в тренерский штаб клуба «Родина»
Бывший футболист «Крыльев Советов», «Бенфики», «Сатурна» и сборной России Андрей Каряка вошел в тренерский штаб «Родины», информирует сайт московского клуба. Он будет специализироваться на работе с линией полузащиты, в частности при построении и завершении позиционных атак.
«От имени клуба желаем реализовать творческий потенциал и передать свое мастерство и опыт нашим игрокам. Пушечные удары по девяткам с дальней дистанции, коими Каряка славился в бытность игрока, нам как нельзя кстати», — говорится в сообщении клуба.
На счету Каряки более 300-х матчей в РПЛ и 27 матчей за сборную России, в составе которой он забил 6 мячей.
За «Крылья Советов» он провел 155 матчей и забил 56 голов. В сезоне 2004 года в составе самарского клуба он взял бронзу чемпионата и дошел до финала Кубка России.
С 2005 по 2007 год он выступал за «Бенфику», с которой стал обладателем суперкубка Португалии.
Тренерскую карьеру 42-летний Каряка начал в 2015 году в должности старшего тренера «Амкара».
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Дополнительная информация:
https://fcrodina.com/news/andrej-karyaka-v-%C2%ABrodine%C2%BB/
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