Каряка вошел в тренерский штаб клуба «Родина»

Бывший футболист «Крыльев Советов», «Бенфики», «Сатурна» и сборной России Андрей Каряка вошел в тренерский штаб «Родины», информирует сайт московского клуба. Он будет специализироваться на работе с линией полузащиты, в частности при построении и завершении позиционных атак.

«От имени клуба желаем реализовать творческий потенциал и передать свое мастерство и опыт нашим игрокам. Пушечные удары по девяткам с дальней дистанции, коими Каряка славился в бытность игрока, нам как нельзя кстати», — говорится в сообщении клуба.

На счету Каряки более 300-х матчей в РПЛ и 27 матчей за сборную России, в составе которой он забил 6 мячей.

За «Крылья Советов» он провел 155 матчей и забил 56 голов. В сезоне 2004 года в составе самарского клуба он взял бронзу чемпионата и дошел до финала Кубка России.

С 2005 по 2007 год он выступал за «Бенфику», с которой стал обладателем суперкубка Португалии.

Тренерскую карьеру 42-летний Каряка начал в 2015 году в должности старшего тренера «Амкара».