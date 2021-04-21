«Кубань Холдинг», «Махачкала» и «Туапсе» обыграли своих соперников в матчах ПФЛ

«Кубань Холдинг», «Махачкала» и «Туапсе» обыграли своих соперников в матчах 25-го тура Олимп-ПФЛ. Во встречах «Динамо Ставрополь» — «Черноморец Н» (1:1), «Машук-КМВ» — «Легион Динамо» (0:0) и «Форте» - СКА (1:1) победитель не был выявлен.

Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)

25-й тур

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Черноморец Н» (Новороссийск) — 1:1

21 апреля. Ставрополь. Стадион «Динамо».

«Интер Ч» (Черкесск) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 0:1

21 апреля. Ессентуки. Стадион «Ессентуки-Арена».

«Махачкала» — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:0

21 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена. 3-е поле».

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 0:0

21 апреля. Пятигорск. Стадион «Центральный».

«Форте» (Таганрог) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:1

21 апреля. Таганрог. Стадион «Форте Арена».

«Туапсе» — «Краснодар-3» (Краснодар) — 2:1

21 апреля. Туапсе. Стадион «МБУ школы №6».