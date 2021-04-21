КАМАЗ, «Оренбург-2» и «Тюмень» обыграли своих соперников в матчах ПФЛ

В 20-м туре ПФЛ подошли к концу несколько матчей, по результатам которых своих соперников обыграли КАМАЗ, «Оренбург-2» и «Тюмень». В играх «Лада-Тольятти» — «Носта» (1:1) и «Урал-2» — «Крылья Советов-2» (1:1) победитель не был выявлен.

Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

20-й тур

«Звезда П» (Пермь) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 0:1

21 апреля. Пермь. Стадион «Звезда».

«Лада Д» (Димитровград) — «Оренбург-2» (Оренбург) — 0:1

21 апреля. Димитровград. Стадион «Торпедо».

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Носта» (Новотроицк) — 1:1

21 апреля. Тольятти. Стадион «Торпедо».

«Тюмень» — «Зенит Иж» (Ижевск) — 2:0

21 апреля. Тюмень. Стадион «Геолог».

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 1:1

21 апреля. Сысерть. Стадион «Бажовия».