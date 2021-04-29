«Олимп-Долгопрудный» потерял очки в матче с «Звездой» из Санкт-Петербурга

Лидер чемпионата Олимп-ПФЛ в группе «Запад», «Олимп-Долгопрудный» потерял очки в матче 22-го тура против «Звезды» из Санкт-Петербурга.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0. «Олимп-Долгопрудный» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками в 22 матчах, ближайший преследователь — «Динамо-2» — отстает на 9 очков, имея одну игру в запасе.

Олимп — ПФЛ. Группа 2 («Запад»)

22-й тур

«Динамо-2» (Москва) — «Чита» — 4:1 (2:0)

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — 0:0

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 3:0 (1:0)

«Родина» (Москва) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 0:1 (0:0)

«Смоленск» — «Коломна» — 1:0 (1:0)

«Тверь» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0)

«Торпедо Вл» (Владимир) — «Муром» — 1:0 (1:0)