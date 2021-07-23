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«Красава» спасся от поражения в матче с «Ленинградцем»

21:40

«Красава» и «Ленинградец» сыграли вничью (1:1) в матче второго тура ФНЛ 2.

На 10-й минуте гостей вывел вперед Эдуард Суханов. На 90-й минуте сравнял результат Александр Еловских.

«Красава» проводит первый сезон в профессиональном футболе. Клуб основал видеоблогер Евгений Савин.

Россия. ФНЛ 2. Группа 2 («Запад»)

2-й тур

«Красава» (Одинцово) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:1)

23 июля.

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Евгений Петров все материалы автора

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