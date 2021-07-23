«Красава» спасся от поражения в матче с «Ленинградцем»
21:40
«Красава» и «Ленинградец» сыграли вничью (1:1) в матче второго тура ФНЛ 2.
На 10-й минуте гостей вывел вперед Эдуард Суханов. На 90-й минуте сравнял результат Александр Еловских.
«Красава» проводит первый сезон в профессиональном футболе. Клуб основал видеоблогер Евгений Савин.
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 («Запад»)
2-й тур
«Красава» (Одинцово) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:1)
23 июля.
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