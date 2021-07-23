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«Амкар» обыграл «Иртыш» и одержал вторую победу подряд

18:34
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«Амкар» на выезде победил омский «Иртыш» (2:1) в матче второго тура ФНЛ 2.

В составе победителей отличились Евгений Тюкалов и Евгений Чабанов. У хозяев забил Илья Бурюкин.

«Амкар» одержал вторую победу подряд. В первом туре команда обыграла барнаульское «Динамо» (1:0).

Пермский клуб был расформирован в 2018 году из-за финансовых проблем. В 2020 году «Амкар» был воссоздан и начал выступления в третьем дивизионе.

Россия. ФНЛ 2. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

2-й тур

«Иртыш» (Омск) — «Амкар» (Пермь) — 1:2 (0:1)

Голы: Бурюкин, 53 — Тюкалов, 13, Чабанов, 77

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Евгений Петров все материалы автора

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