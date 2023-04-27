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Сегодня, 17:51

Колыванов заявил о моральной усталости от долгих перерывов в чемпионате

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов заявил о моральной усталости от долгого перерыва в чемпионате Второй лиги.

«Летом в РПЛ не будет футбола почти два месяца? Когда футболисты много отдыхают — это не совсем хорошо. Тренировки — одно, но официальные матчи — совсем другое. Лучше бы играли, чем эти большие перерывы. Сейчас сборная не участвует в турнирах, но, может, хоть на товарищеские матчи соберется. Огромные перерывы во Второй лиге? Мы сейчас готовились почти 4,5 месяца, начали играть только в начале апреля. Сборов только пять или шесть провели. Морально устаешь от этого, все время находиться на сборах. Сейчас какие-то изменения будут, нам просто еще новый регламент не прислали», — приводит слова Колыванова Legalbet.

Чемпионат России разыгрывается по системе весна-осень с сезона-2011/2012.

Источник: https://legalbet.ru/news/kolivanov-zayavil-o-moralnoj-ustalosti-ot-dolgih/
Игорь Колыванов
Футбол
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