Судья РПЛ получил низкую оценку и во второй лиге. Что происходит с Фроловым?

Матч 21-го тура второй лиги в группе 4 «Тюмень» — «Челябинск» (2:1) сложился неудачно для арбитра РПЛ Антона Фролова. Как стало известно «СЭ», он получил низкую оценку за свою работу. Возможно, речь идет о двух серьезных ошибках и снижении оценки на один балл — до 7,4.

Из-за качества судейства Фролов на время лишен назначений на игры чемпионата России — его перевели в низший дивизион.

Там же, кстати, на днях работал арбитром Ян Бобровский. Ему дали матч «Амкар» — «Тюмень» (0:2). По всей видимости, он справился, поэтому его назначили на встречу 30-го тура первой лиги «Родина» — «Уфа».