Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Судейство

2 мая, 22:15

Судья РПЛ получил низкую оценку и во второй лиге. Что происходит с Фроловым?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антон Фролов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матч 21-го тура второй лиги в группе 4 «Тюмень» — «Челябинск» (2:1) сложился неудачно для арбитра РПЛ Антона Фролова. Как стало известно «СЭ», он получил низкую оценку за свою работу. Возможно, речь идет о двух серьезных ошибках и снижении оценки на один балл — до 7,4.

Из-за качества судейства Фролов на время лишен назначений на игры чемпионата России — его перевели в низший дивизион.

Там же, кстати, на днях работал арбитром Ян Бобровский. Ему дали матч «Амкар» — «Тюмень» (0:2). По всей видимости, он справился, поэтому его назначили на встречу 30-го тура первой лиги «Родина» — «Уфа».

Антон Фролов (судья)
7
0
Читайте также
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов заявил о моральной усталости от долгих перерывов в чемпионате
Новости
RSS RSS
Все новости