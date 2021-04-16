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КАМАЗ разгромил лидера ПФЛ «Тюмень» в матче 19-го тура

21:03
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КАМАЗ 16 апреля в матче 19-го тура Олимп-ФПЛ в группе 4 на своем поле разгромил «Тюмень» (3:0).

После этой победы команда из Набережных Челнов поднялась на пятое место в 34 очками, тюменцы продолжают лидировать с 39 очками после 17 встреч.

Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

19-й тур

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Тюмень» — 3:0 (0:0)

«Крылья Советов-2» (Самара) — «Челябинск» — 1:2 (0:1)

«Носта» (Новотроицк) — «Лада Д» (Димитровград) — 2:1 (0:1)

«Оренбург-2» (Оренбург) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 2:2 (0:0)

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