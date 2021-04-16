КАМАЗ разгромил лидера ПФЛ «Тюмень» в матче 19-го тура
КАМАЗ 16 апреля в матче 19-го тура Олимп-ФПЛ в группе 4 на своем поле разгромил «Тюмень» (3:0).
После этой победы команда из Набережных Челнов поднялась на пятое место в 34 очками, тюменцы продолжают лидировать с 39 очками после 17 встреч.
Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)
19-й тур
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Тюмень» — 3:0 (0:0)
«Крылья Советов-2» (Самара) — «Челябинск» — 1:2 (0:1)
«Носта» (Новотроицк) — «Лада Д» (Димитровград) — 2:1 (0:1)
«Оренбург-2» (Оренбург) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 2:2 (0:0)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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