Липецкий «Металлург» разгромил «Квант» в матче 19-го тура ПФЛ
Липецкий «Металлург» обыграл «Квант» в матче 19-го тура Олимп-ПФЛ — 5:0.
Несмотря на победу, команда из Липецка осталась на втором месте в турнирной таблице, поскольку лидер, белгородский «Салют» победил «Сахалин» — 2:1. У «Салюта» и «Металлурга» по 39 очков, команда из Белгорода идет выше по дополнительным показателям.
Олимп — ПФЛ. Группа 3 («Центр»)
19-й тур
«Знамя» (Ногинск) — «Металлург В» (Видное) — 3:1
18 апреля. Ногинск. Стадион «Автомобилист».
«Калуга» — «Авангард К» (Курск) — 2:0
18 апреля. Калуга. Стадион «Арена Анненки».
«Красный» (Смоленск) — «Химик-Арсенал» (Новомосковск) — 0:0
18 апреля. Смоленск. Стадион «Арена СГАФКСТ».
«Металлург Лп» (Липецк) — «Квант» (Обнинск) — 5:0
18 апреля. Липецк. Стадион «Металлург».
«Салют Бл» (Белгород) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 2:1
18 апреля. Белгород. Стадион «Салют».
«Сатурн» (Раменское) — «Рязань» — 0:0
18 апреля. Раменское. Стадион «Сатурн».
«Строгино» (Москва) — «Химки-М» (Химки) — 2:1
18 апреля. Москва. Стадион «Янтарь».
«Факел-М» (Воронеж) — «Сокол» (Саратов) — 1:1
18 апреля. Воронеж. Стадион «Факел».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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