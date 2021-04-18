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Липецкий «Металлург» разгромил «Квант» в матче 19-го тура ПФЛ

19:34

Липецкий «Металлург» обыграл «Квант» в матче 19-го тура Олимп-ПФЛ — 5:0.

Несмотря на победу, команда из Липецка осталась на втором месте в турнирной таблице, поскольку лидер, белгородский «Салют» победил «Сахалин» — 2:1. У «Салюта» и «Металлурга» по 39 очков, команда из Белгорода идет выше по дополнительным показателям.

Олимп — ПФЛ. Группа 3 («Центр»)

19-й тур

«Знамя» (Ногинск) — «Металлург В» (Видное) — 3:1

18 апреля. Ногинск. Стадион «Автомобилист».

«Калуга» — «Авангард К» (Курск) — 2:0

18 апреля. Калуга. Стадион «Арена Анненки».

«Красный» (Смоленск) — «Химик-Арсенал» (Новомосковск) — 0:0

18 апреля. Смоленск. Стадион «Арена СГАФКСТ».

«Металлург Лп» (Липецк) — «Квант» (Обнинск) — 5:0

18 апреля. Липецк. Стадион «Металлург».

«Салют Бл» (Белгород) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 2:1

18 апреля. Белгород. Стадион «Салют».

«Сатурн» (Раменское) — «Рязань» — 0:0

18 апреля. Раменское. Стадион «Сатурн».

«Строгино» (Москва) — «Химки-М» (Химки) — 2:1

18 апреля. Москва. Стадион «Янтарь».

«Факел-М» (Воронеж) — «Сокол» (Саратов) — 1:1

18 апреля. Воронеж. Стадион «Факел».

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