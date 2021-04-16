СКА разгромил «Машук-КМВ» в матче ПФЛ
СКА 16 апреля в матче 24-го тура Олимп-ПФЛ на своем поле разгромил «Машук-КМВ» (4:0).
После этой победы ростовчане остались на пятом месте в группе 1 с 46 очками, «Машук» — 11-й с 28 очками.
Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)
24-й тур
СКА (Ростов-на-Дону) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 4:0 (2:0)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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