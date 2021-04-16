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СКА разгромил «Машук-КМВ» в матче ПФЛ

18:48
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СКА 16 апреля в матче 24-го тура Олимп-ПФЛ на своем поле разгромил «Машук-КМВ» (4:0).

После этой победы ростовчане остались на пятом месте в группе 1 с 46 очками, «Машук» — 11-й с 28 очками.

Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)

24-й тур

СКА (Ростов-на-Дону) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 4:0 (2:0)

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