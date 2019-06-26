Избулатов будет готовить "Анжи" к новому сезону, вопрос о главном тренере остается открытым

"Анжи" в своем Инстаграме сообщил о том, что Ренат Избулатов будет тренировать команду перед началом сезона. При этом клуб еще не решил, кто станет главным тренером. Ранее стало известно, что махачкалинский клуб будет выступать в Олимп-ПФЛ в следующем сезоне. По итогам прошлого сезона команда покинула премьер-лигу, после чего клуб не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ.

- Готовить команду к сезону будет тренер Ренат Избулатов, работавший в штабе Магомеда Адиева, - говорится в сообщении клубного Инстаграма. - При этом вопрос о новом главном тренере "Анжи" остается открытым. Руководство клуба ведет поиск подходящей кандидатуры.