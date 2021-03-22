«Верю, что клуб выйдет в РПЛ». Игнашевич прокомментировал свой уход из «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поблагодарил руководство клуба за совместную работу и бесценный опыт.

По словам 41-летнего специалиста, команда в ближайшем будущем может выйти в РПЛ.

«Сегодня мы с ФК Торпедо завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, — написал Игнашевич в Instagram. — Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт!

Большое Спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь! Спасибо всем болельщикам ФК Торпедо за горячую поддержку и, конечно, терпение!

Верю, что клуб в ближайшем будущем выйдет в Премьер-Лигу и будет радовать всех нас своей игрой. Для этого есть все основания".

Напомним, сегодня «Торпедо» на своем официальном сайте объявило о прекращении сотрудничества с Игнашевичем.

После зимней паузы московский клуб потерпел четыре поражения подряд и один раз сыграл вничью. Продолжительность серии без побед достигла семи матчей.