Радимов назвал задачи «Зенита-2» на вторую часть сезона ПФЛ
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов 22 марта в интервью официальному сайту клуба рассказал о задачах команды на вторую часть сезона.
«Какие цели ставим перед собой? Если банально, то победа в каждом матче. Если не ставишь цель первое место, то и не нужно играть. Если быть объективным, то нужно к нему стремиться, а там уже как пойдет. Футбол такая штука — можешь иметь полнейшее преимущество и не выиграть. По крайней мере, могу гарантировать, что будем оставлять на поле все», — заявил Радимов.
На зимнюю паузу питерский клуб ушел на втором месте в турнирной таблице Олимп-ПФЛ (30 очков). Лидирует «Долгопрудный», у которого 38 очков.
Дополнительная информация:
https://2.fc-zenit.ru/news/2021-03-21-vladislav-radimov-mogu-garantirovat-chto-na-pole-budem-ostavlyat-vse-sily.htm
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