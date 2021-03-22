Футбол
Олимп-ПФЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Группа 1 (Юг)
Группа 2 (Запад)
Группа 3 (Центр)
Группа 4 (Урал-Прив.)
Восток
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Радимов назвал задачи «Зенита-2» на вторую часть сезона ПФЛ

12:07
Теги:

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов 22 марта в интервью официальному сайту клуба рассказал о задачах команды на вторую часть сезона.

«Какие цели ставим перед собой? Если банально, то победа в каждом матче. Если не ставишь цель первое место, то и не нужно играть. Если быть объективным, то нужно к нему стремиться, а там уже как пойдет. Футбол такая штука — можешь иметь полнейшее преимущество и не выиграть. По крайней мере, могу гарантировать, что будем оставлять на поле все», — заявил Радимов.

На зимнюю паузу питерский клуб ушел на втором месте в турнирной таблице Олимп-ПФЛ (30 очков). Лидирует «Долгопрудный», у которого 38 очков.

Дополнительная информация:

https://2.fc-zenit.ru/news/2021-03-21-vladislav-radimov-mogu-garantirovat-chto-na-pole-budem-ostavlyat-vse-sily.htm

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...