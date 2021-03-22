Радимов назвал задачи «Зенита-2» на вторую часть сезона ПФЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов 22 марта в интервью официальному сайту клуба рассказал о задачах команды на вторую часть сезона.

«Какие цели ставим перед собой? Если банально, то победа в каждом матче. Если не ставишь цель первое место, то и не нужно играть. Если быть объективным, то нужно к нему стремиться, а там уже как пойдет. Футбол такая штука — можешь иметь полнейшее преимущество и не выиграть. По крайней мере, могу гарантировать, что будем оставлять на поле все», — заявил Радимов.

На зимнюю паузу питерский клуб ушел на втором месте в турнирной таблице Олимп-ПФЛ (30 очков). Лидирует «Долгопрудный», у которого 38 очков.