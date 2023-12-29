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Гогниев: «Не хочу абы как тренировать. Мне нужна заинтересованность от клуба»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, что готов возглавить клуб из Второй лиги.

«Я готов пойти во Вторую лигу, но самое важное, чтобы на меня рассчитывали. Нужна база, с которой можно работать: поля, инфраструктура и так далее. Я не хочу абы как тренировать. Мне нужна заинтересованность от клуба, тогда и мне будет интересно. Какая лига — без разниц», — приводит Metaratings.ru слвоа Гогниева.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).

Источник: https://metaratings.ru/news/gogniev-gotov-rabotat-vo-vtoroi-lige-no-vazhno-chtoby-na-menya-rasschityvali-319734/
Спартак Гогниев
Футбол
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