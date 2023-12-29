Гогниев: «Не хочу абы как тренировать. Мне нужна заинтересованность от клуба»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, что готов возглавить клуб из Второй лиги.

«Я готов пойти во Вторую лигу, но самое важное, чтобы на меня рассчитывали. Нужна база, с которой можно работать: поля, инфраструктура и так далее. Я не хочу абы как тренировать. Мне нужна заинтересованность от клуба, тогда и мне будет интересно. Какая лига — без разниц», — приводит Metaratings.ru слвоа Гогниева.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).