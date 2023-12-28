Член правления миасского «Торпедо» прокомментировал чемпионство команды в своем дивизионе второй лиги

Член правления «Торпедо Миасс» Денис Хитрин прокомментировал «СЭ» победу команды во второй группе 4 дивизиона Б второй лиги. Команда набрала 36 очков в 16 играх и досрочно заняла первое место в своей группе.

— За 81 год, с момента основания клуба — это первое и самое большое достижение на профессиональном уровне. У футбольного клуба «Торпедо Миасс» большая история побед, и все заслуживают внимания и уважения. Была знаковая победа в финальной части первенства России среди любительских клубов под руководством Федорова Владимира Борисовича, по итогам которой составу команды были присвоены звания мастеров спорта. Сейчас победа в профессиональной лиге. Нет более или менее значимых побед, все достигались большим трудом и мастерством разных поколений футболистов, тренеров и руководителей. Хотел бы добавить, что для меня лично большое значение имеет даже не победа, а тот путь, который мы проделали, начиная с 2014 года.

Мы прошли все этапы — от первенства Челябинской области до возрождения в профессиональном футболе. Одиннадцать человек прошли этот путь с нами от любительских турниров до профессионального уровня, восемь из которых представлены в сегодняшнем чемпионском составе. Считаю, это уникальное достижение не только для России. Это яркий пример успешной стратегии развития футбольного клуба, — сказал Хитрин «СЭ».

Миасское «Торпедо», «Калуга», «Химик» и «Машук-КМВ» стали победителями своих региональных групп в дивизионе Б. Весной они выступят в группе «Серебро» дивизиона А.