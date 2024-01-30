Глушаков расторг контракт с костромским «Спартаком»

Полузащитник Денис Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию.

«Клуб благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за карьерой футболиста с интересом», — говорится в официальном Telegram-канале костромского клуба.

Ранее 36-летний Глушаков сообщил, что поедет на второй сбор «Ростова». В середине января полузащитник прошел медосмотр в команде РПЛ и начал тренировки с южанами на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах.

Глушаков выступал за «Спартак» с сентября 2023 года. Всего за клуб он провел семь матчей и отдал одну результативную передачу.