Ильин, отсидевший 5 лет за ДТП со смертельным исходом, перешел в «Знамя Труда»

«Знамя Труда», выступающее в третьем по силе дивизионе России, объявило о подписании полузащитника Александра Ильина. В 2016 году футболист был приговорен к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы.

В сентябре 2015 года Ильин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на трассе Санкт-Петербург — Сортавала и столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП два пассажира одной из машин скончались, а водителю был причинен тяжкий вред здоровью.

Ильин ранее выступал за московское «Динамо» и юношеские сборные России до 17 и 18 лет.