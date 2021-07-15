Ильин, отсидевший 5 лет за ДТП со смертельным исходом, перешел в «Знамя Труда»
04:56
«Знамя Труда», выступающее в третьем по силе дивизионе России, объявило о подписании полузащитника Александра Ильина. В 2016 году футболист был приговорен к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы.
В сентябре 2015 года Ильин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на трассе Санкт-Петербург — Сортавала и столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП два пассажира одной из машин скончались, а водителю был причинен тяжкий вред здоровью.
Ильин ранее выступал за московское «Динамо» и юношеские сборные России до 17 и 18 лет.
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